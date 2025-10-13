Universidad de Chile vuelve a jugar luego del receso por el Mundial Sub 20, ya que este lunes se mide ante Palestino por la Liga de Primera.

El partido es de dos rivales directos, porque ambos elencos suman 39 puntos en la tabla de posiciones y luchan por la clasificación a torneos internacional, debido a que están muy lejos del líder Coquimbo Unido, que tiene 56.

El encuentro para la U llega en medio de los rumores de una posible partida del entrenador Gustavo Álvarez, cuyo nombre suena con fuerza para hacerse cargo de la selección peruana.

Johnny Herrera tiene a su favorito para reemplazar a Gustavo Álvarez en la U

Gustavo Álvarez tiene contrato con Azul Azul hasta finales de 2026, sin embargo, tiene una cláusula de salida de 1.2 millones de dólares, la que si es pagada por la Federación Peruana de Fútbol puede partir a dirigir a la Bicolor.

La opción de que el DT salga del club fue analizada por el ex capitán de la U Johnny Herrera, quien aseguró que pueden existir contactos con el reemplazante del argentino, el actual estratega de O’Higgins, Francisco Meneghini, a quien aprueba para los laicos.

Francisco Meneghini empieza a sonar en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“¿Puede ser que hayan existido acercamientos con Paqui Meneghini?… si le da la garrotera a profesor Álvarez, con justa razón y obviamente que puede tener ofertas importantes”, dijo el ex portero en TNT Sports.

El rumor está fuerte y la opción de que Universidad de Chile se quede sin entrenador a final de año es concreta.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Palestino por la Liga de Primera?

Universidad de Chile jugará ante Palestino este lunes 13 de octubre a partir de las 16:00 horas, en el estadio Santa Laura.

