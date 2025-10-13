Universidad de Chile ha tenido muchos problemas para encontrar a un goleador confiable. Sin embargo, Lucas Di Yorio en silencio se ha ido metiendo entre los máximos artilleros de la Liga de Primera.

Es que los fallos de Luciano Pons y Cristián Palacios durante 2024 crearon una especie de trauma entre los hinchas azules. Por esta razón, el tema del delantero centro se ha transformado en un debate constante en el CDA, más con el fin de la temporada 2025 que se acerca.

El buen momento de Di Yorio

Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio arribaron para esta campaña y si bien han anotado, no parecieran terminar de convencer del todo. Por si fuera poco, ambos están a préstamo y finalizan contrato al término del campeonato actual, por lo que cada partido es un examen.

La fortuna de Contreras parece estar decidida, ya que cada vez participa menos eincluso, Nicolás Guerra ha pasado a estar sobre él en la consideración de Gustavo Álvarez. Di Yorio por su parte es otro caso, ya que su continuidad está en “veremos”.

Mientras se analiza el futuro, Di Yorio ha comenzado a hacer goles en las últimas fechas. Solo por torneo nacional, el argentino lleva 4 tantos en los recientes 4 partidos. Ante Palestino en esta jornada, convirtió por duplicado y se metió entre los máximos artilleros de la Liga de Primera.

Lucas Di Yorio alcanzó los 11 goles en 20 partidos en el torneo nacional, solo siendo superado por Leonardo Valencia de Audax Italiano que suma 12 anotaciones. De esta manera, el argentino se mete de lleno en la lucha por ser el “pichichi” del fútbol chileno.

Di Yorio está en racha en U. de Chile. Imagen: Photosport

En un año en que U. de Chile ha tenido tantos problemas con sus goleadores y donde debe decidir si compra a Di Yorio a Athletico Paranaense, bien podría terminar el año con el máximo artillero del torneo. El argentino en cancha pelea por su renovación.