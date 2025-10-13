El furioso reclamo contra Charles Aránguiz por displicente actitud ante Palestino: “No está para regalar…”

Universidad de Chile superó a Palestino por 2-1 y sigue en la pelea por el título de la Liga de Primera. Incluso se ubica como Chile 2 y mantiene el cupo a la Copa Libertadores.

Sin embargo, la U tuvo que luchar y bastante para quedarse con los tres puntos. Es que todo comenzó con el penal que cedió Charles Aránguiz. Tras dicha decisión, Nico Guerra falló desde los doce pasos y en el contragolpe árabe el “Príncipe” sumó la primera amarilla.

ver también El fuerte dardo de Gustavo Álvarez contra Azul Azul tras rumores de salida a Perú: “Nadie me dice nada”

Para peor, minutos más tarde, se tropezó y tocó el balón con la mano. Lo que provocó su sorpresiva expulsión antes del término del primer tiempo. Salida que hizo crecer a Palestino, y que tuvo hasta los últimos minutos la chance de lograr al menos el empate.

Por lo mismo, se le entregó gran parte de la responsabilidad de lo ocurrido está tarde en Santa Laura. “Es responsabilidad de Aránguiz. No está para regalarle el penal a nadie. Pareciera que era un partido amistoso, como si la U no estuviese jugando nada”, lanzó de entrada Cristián Caamaño en ESPN F360.

“No era el minuto 80, era en el primer tiempo. Se le complicó un mundo a la U el partido. Si no ganaba hoy, se le complicaba hasta la chance de ir a la Copa Libertadores”, recalcó el periodista deportivo.

El error de Charles Aránguiz

Pero Caamaño no se quedó solo con Charles Aránguiz y también entregó culpa a Gustavo Álvarez por permitir este tipo de conductas en situaciones de definición.

Publicidad

Publicidad

“Acá es responsabilidad de Aránguiz, y una falta de liderazgo de Alvarez. Seguramente terminará metiendo bajo la alfombra este problema pero esto no puede pasar. En el fútbol no hay que dejar levantar al rival. Al final hubo una polémica jugada y quedaste a nada de estar fuera de la Libertadores”, lamentó Caamaño.

ver también Matías Zaldivia se transforma en el nuevo Rocky de Universidad de Chile: “Se me apagó la tele”

Cabe consignar que además de recibir la roja, Aránguiz se pierde el próximo partido por la Liga de Primera de Universidad de Chile. Lo que será en el clásico ante la UC el 26 de octubre.

Publicidad