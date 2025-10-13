El fuerte dardo de Gustavo Álvarez contra Azul Azul tras rumores de salida a Perú: “Nadie me dice nada”

Universidad de Chile sigue en un año excepcional. Los azules ahora superaron por 2-1 a Palestino y se mantienen como únicos escoltas de Coquimbo Unido en la lucha por el título de la Liga de Primera. Incluso se sobrepusieron a la expulsión de Charles Aránguiz y lograron sacar tres puntos de oro.

Sin embargo, el triunfo no estuvo ajeno a polémicas sobre el final por una posible mano penal de Leandro Fernández. Pero los ánimos caldeados continuaron con los dichos de Gustavo Álvarez en medio de los rumores de su salida a final de año.

“¿Esa publicación tiene firma? O sea que el diario publica sin firma. ¿El diario menciona con nombre y apellido? Pongámonos serios por favor”, recalcó el adiestrador en conversación con TNT Sports.

Pero minutos más tarde, tuvo que abordar nuevamente el tema, ya que la publicación de El Mercurio sí contaba con una firma de periodista. Aunque esto no cambió su postura.

“Mi respuesta es la misma (que a TNT) Si pregunto si está firmada es porque no lo sé. El periodista cita a un anónimo. Eso para mí es una falta de respeto. Yo acá en Chile siempre doy la cara, con errores y virtudes. Pero se ve lo que dice Gustavo Álvarez”, lamentó el adiestrador por los rumores de su salida hacia la selección de Perú.

El dardo de Gustavo Álvarez contra Azul Azul

Pero lo que más molestó al entrenador de Universidad de Chile es que fue un supuesto dirigente de Azul Azul quien habló de su salida. Por lo que Gustavo Álvarez fue tajante sobre este tipo de publicaciones.

Álvarez lamentó que los rumores sobre su salida aparezcan desde Azul Azul

“Es una nota falta de respeto, se habla de cifras. Le daría validez si saliera quien habla. Yo camino por el club y nadie me dice nada”, lamentó sobre la actitud de la concesionaria.

Incluso tras ello, dejó abierta la opción de analizar su contrato, especialmente si se mantiene está disconformidad desde Azul Azul con su cometido. “No me parece mal terminar a fin de año y mirar para adelante. Yo lo hago y sacó conclusiones”, sentenció.