Movidas 2026: La Serena deja partir a su jugador máxima figura y suena en la Primera B

Deportes La Serena sigue rearmando el plantel para el 2026. El cuadro granate vivió una temporada para el olvido y hasta la última fecha estuvo en peligro con el descenso. Por lo mismo, desde la dirigencia se quiere hacer borrón y cuenta nueva para volver a pelear en la parte alta de la tabla.

Para ello ya se confirmó a Felipe Gutiérrez como nuevo entrenador del primer equipo. El Pipe ya tuvo un paso anterior como ayudante de Cristian Paulucci, y ahora vuelve como el DT principal. Ahora su llegada no estuvo ajena a contratiempos ya que sufre la salida del jugador más regular de La Serena en todo 2025.

Esto tiene relación con Sebastián Gallegos que llegó a disputar 41 de los 42 partidos que tuvieron disponibles en el 2025. El uruguayo además marcó cinco goles y entregó seis asistencias, transformándose en pieza fundamental en el engranaje granate.

Pese a ello, Gallegos no llegó a acuerdo con la dirigencia y este domingo informó su salida de La Serena. “Querida familia granate, no es fácil este día no quería para nada que llegara! Estoy muy agradecido con mis compañeros y con toda la gente hermosa por todo el cariño que me han dado día a día!”, expresó en su instagram el volante que hasta fue nominado a la Gala Crack como uno de los mejores del año.

“Siempre traté de dejar todo por el club y estoy feliz por eso,por dejarme ser parte de La Serena y estar un poquito en su hermosa historia! Ojalá nos volvamos a juntar. Sea donde sea los voy a llevar en mi corazón GRACIAS siempre”, agregó.

El futuro de Sebastián Gallegos

Ahora el volante de 33 años se suma a la larga lista de jugadores libres y que buscan nuevo club en 2026. Sin embargo, los rumbos podrían cambiar para Sebastián Gallegos y dirigirse hacia el puerto caturro.

Según el medio Juego de Campeones, el volante ya recibió una oferta formal para jugar en Santiago Wanderers. El jugador cuenta con el respaldo de Francisco Palladino y podría ser clave en la campaña para conseguir el ascenso en el 2026. Por lo que podrían registrarse horas de definición para el jugador y así extender su carrera en Chile.