Gustavo Álvarez vivió un partido bastante especial ante Palestino, justo en momentos donde su continuidad en Universidad de Chile ha sido tema obligado en la previa.

El técnico hace algún tiempo que viene siendo vinculado con la selección de Perú, pero en las últimas jornadas una información de El Mercurio aseguró que el argentino ya tenía cerrada su arribó al país vecino. Esto generó molestia en el ambiente azul.

El partido de Gustavo Álvarez

El encuentro entre Universidad de Chile y Palestino era el primer cara a cara de Gustavo Álvarez con los hinchas para conocer el sentir popular sobre los rumores que alejan al DT del club. Si bien en Perú descartaron que su arribo esté amarrado, otra cosa es el parecer de la gente.

En su llegada a Santa Laura, Álvarez entró de manera seria y sin tener mucho contacto con las cámaras o con la prensa presente, según indicó Radio Cooperativa. El DT suele mantener un perfil bajo, por lo que estar en el centro de la noticia no le debe acomodar mucho.

En la previa al encuentro venía el momento de la verdad, el momento del aplausómetro. Unos minutos antes del inicio del duelo entre la U y Palestino fueron anunciadas las formaciones por la voz del Estadio Santa Laura y en el instante de dar la del Bulla, curiosamente Gustavo Álvarez no fue nombrado.

Es habitual que el DT sea anunciado después de que se entregue la oncena de su equipo, pero esta vez no sucedió. ¿Un error o hecho a propósito? Solo desde la organización del encuentro tendrán la respuesta definitiva.

U. de Chile venció por 2-1 a Palestino con dos goles de Lucas Di Yorio. Imagen: Photosport

Lo cierto, es que cuando Gustavo Álvarez hizo su ingreso al terreno de juego, sí recibió el cariño y los habituales aplausos de los hinchas. Universidad de Chile venció a Palestino y consiguió un triunfo clave para buscar la clasificación a la Copa Libertadores 2026.