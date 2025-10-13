Gustavo Álvarez tuvo su minuto de replica a la publicación que encendió a Universidad de Chile el fin de semana, que decía que había decidido dejar a la U y partir a la selección de Perú.

Fue el diario El Mercurio quien publicó esta noticia que era un verdadero terremoto para los hinchas bullangueros, pero donde todavía no se conocía la versión del entrenador.

Si bien en Perú habían desmentido la nota, dejando en claro que todo lo verán a final de la temporada, no dejando de lado el nombre de Álvarez, por ahora lo tildaron solo de rumor.

Por lo mismo, fue una vez que terminó el triunfo de los azules contra Palestino, donde el técnico ocupó los micrófonos de TNT Sports para una respuesta: “Te hago una pregunta… ¿Esa publicación tiene firma?”.

Gustavo Álvarez vivió un particular triunfo con la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué dijo Gustavo Álvarez sobre su salida de la U?

Fue el periodista Marcelo Díaz quien le consultó en la misma cancha del estadio Santa Laura a Gustavo Álvarez sobre la opción de dejar Universidad de Chile, donde el técnico se notó molesto.

“¿Esa publicación tiene firma? O sea que el diario publica sin firma. ¿El diario menciona con nombre y apellido?”, comenzó preguntando él al periodista, tratando de encontrar una respuesta.

Fue el momento en que infló el pecho para mandar un recado: “Cuando habla Gustavo Álvarez a la cara se le ve todo y saben quien es, con error y virtudes. No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y los dichos de otro. Pongámonos serios”.

Luego agradeció y dijo que iba a ver a su familia, donde terminó la conversación con el entrenador de Universidad de Chile, que, por ahora, tira al desvío una respuesta clara.

