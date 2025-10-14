Universidad de Chile logró una importantísima victoria por 2-1 ante Palestino, que le permitió escalar importantes puestos en la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2025.

Pese a la victoria, el nivel de la U tuvo críticas, donde terminó defendiendo el resultado, por lo que fue Juvenal Olmos quien manifestó sus dudas con el rendimiento de uno de sus jugadores.

Fue en en el programa “Todos Somos Técnicos” del canal TNT Sports cuando el ex entrenador de la Roja apuntó contra uno de los jugadores de la U, quien ingresó en el segundo tiempo en el estadio Santa Laura.

Leandro Fernández fue el blanco de los dardos del entrenador y ahora comentarista deportivo, quien deja como evidencia lo difícil que es jugar con él para el esquema de la U.

Leandro Fernández ha tenido poca participación en la U en 2026. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

¿Qué dijo Juvenal Olmos de Leandro Fernández en la U?

Juvenal Olmos se cansó de Leandro Fernández en Universidad de Chile, por lo que decidió exponer lo complejo que es para el juego que tiene Gustavo Álvarez contar con su estilo.

“Debe ser muy difícil para los compañeros jugar con Leandro Fernández, porque no sabes en qué momento va a ser asociado, hace siempre su jugada, está como fuera del formato que el técnico quiere implementar en la U. Todos son super colectivos, acá no se sabe si ir a buscar la pelota o recibir en otro lado”, comentó Olmos.

El ex jugador de Universidad Católica pone como ejemplo, además, para explicar el motivo por el que ha tenido menos minutos en la temporada, cuando el año pasado era la gran figura de la U.

“El cómo ha cambiado la U con Álvarez para bien se aprecia en Fernández, donde el año pasado tiraba los penales, los tiros libres y en el nuevo formato más participativo ha tenido menos minutos”, detalló.

Mira el video: