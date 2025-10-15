Revelan cortocircuito entre Azul Azul y Gustavo Álvarez por continuidad en la U: “No sabemos qué quiere”

Universidad de Chile quiere cerrar a lo grande el 2025. Los azules siguen en la lucha por el título de la Liga de Primera y además están en la semifinal de Copa Sudamericana. Por lo que en este mes de octubre se juegan cosas más que importantes.

Sin embargo, existe incertidumbre entorno a Gustavo Álvarez tras sus declaraciones luego del triunfo por 2-1 ante Palestino. El DT lamentó los rumores sobre una salida y por su parte Michael Clark recalcó que está información viene de periodistas que son de Colo Colo.

El tema es que este miércoles nuevamente el entrenador argentino sacó la voz y apuntó contra el directorio de Azul Azul como el principal culpable de poner a la gente en su contra. “Yo soy una persona que saluda a todos en el club, pero a varios no los conozco. Desconozco la interna o lo que pasa entre los dirigentes”, aseguró en conversación con El Mercurio.

“Sentí que alguien quiso ponerme en contra de la gente de la U, dando a entender que yo me quería ir por una suma millonaria. Y duele, porque es mentira”, agregó con bastante enojo por la división que existe en Azul Azul.

El cortocircuito entre Azul Azul y Gustavo Álvarez

El tema es que las nuevas declaraciones de Gustavo Álvarez apagaron con bencina la polémica. Por lo que ahora Azul Azul es en donde no entienden el porqué de sus palabras.

Así lo detallaron en Radio Cooperativa donde se profundizó en el cortocircuito que hay en la U. “En la previa al partido con Palestino, Gustavo Álvarez habló con Michael Clark y se conversaron varios tema y se entregó respaldo total a él y al plantel”, indicaron de entrada. Por lo que tras lo ocurrido el lunes, se esperaba seguir con una semana tranquila pensando en el partido de ida ante Lanús.

Sin embargo, nada de esto ocurrió con los dichos mencionados de Álvarez. “Pero tras sus declaraciones y su nota en el Mercurio, que fue al mismo periodista que él criticó, lo que dicen desde la interna de Azul Azul es: ‘No sabemos qué cresta quiere Álvarez’”, recalcaron en el medio citado. Por lo que ahora la incertidumbre se genera en si decidirá renovar su contrato con la U.