U. de Chile

Gustavo Álvarez alza la voz: “Alguien quiso ponerme en contra de la gente de U. de Chile”

Gustavo Álvarez habló en profundidad sobre los rumores de su supuesta partida de U. de Chile. Descartó tener una oferta de Perú.

Por Javiera García L.

La posible partida de Gustavo Álvarez genera mucha tensión en U. de Chile. Así lo dejó claro Michael Clark, presidente de Azul Azul, quien acusó a “periodistas colocolinos” de instalar rumores sobre el futuro del entrenador.

Todo partió con una nota de El Mercurio que entregó detalles sobre una supuesta oferta de la selección de Perú. Ahora, en el mismo medio, Gustavo Álvarez rompió el silencio, descartó tener ofrecimientos desde el país vecino y acusó una fea movida en su contra.

Yo no he recibido ofertas de nadie. Cuando tengo contrato con un club y me llaman, inmediatamente los contacto con mi representante. Soy muy respetuoso en ese sentido”, señaló de entrada el DT.

¿Por qué, entonces, desde el interior de Azul Azul aseguraron que tenía su futuro definido fuera de la institución? “Eso es lo que ignoro. Mire, yo soy una persona que saluda a todos en el club, pero a varios no los conozco, soy más hermético en ese aspecto. Entonces desconozco la interna o lo que pasa entre los dirigentes“, respondió Gustavo Álvarez.

Gustavo Álvarez se manifiesta ante los rumores en U. de Chile

Lo que me duele es que sentí que alguien quiso ponerme en contra de la gente de la U, dando a entender que yo me quería ir por una suma millonaria. Y duele, porque es mentira. Me cuesta entender el interés detrás de todo esto”, dijo Gustavo Álvarez a El Mercurio.

Todo esto (rumores en Perú) comenzó cuando le ganamos a Alianza Lima, porque el equipo dejó una buena imagen. Además, yo dirigí allá, en Sport Boys y Atlético Grau, y me fue bien. ¿Si estoy en una lista de candidatos de la selección peruana? Seguramente, pero eso no dice nada, es algo común en el fútbol y si luego hay algo concreto, lo tendrá que ver mi representante“, concluyó.

