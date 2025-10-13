Universidad de Chile devolvió el bombazo a la publicación de la salida anticipada de Gustavo Álvarez, para ser el nuevo entrenador de la selección de Perú, algo que dejó en segundo plano el triunfo ante Palestino.

Si bien el propio entrenador reaccionó molesto a la información emitida por el diario El Mercurio, luego fue la dirigencia de la U quienes hablaron sobre el tema, siendo el más directo Michael Clark.

El presidente de la empresa Azul Azul destacó que siempre estos rumores aparecen cuando a la U le empieza a ir bien, por lo que lo toma como una forma de desesatabilizarnlos.

Pero lo más llamativo es que apuntó a un dirigente que debe ser hincha de Colo Colo y a periodistas que se hacen pasar de otros equipos, para mover a la U de su foco.

Michael Clark se refiere a la salida de Gustavo Álvarez de la U .Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también U de Chile reacciona al rumor de la salida de Gustavo Álvarez a Perú: “No es nada extraño”

¿Qué dijo Michael Clark por la salida de Gustavo Álvarez?

“Uno puede ganar y perder en el fútbol, pero no por un partido uno va a cambiar los planes. Tenemos un plan a largo plazo y lo estamos desarrollando”, explicó.

Publicidad

Publicidad

“Sobre los rumores que han circulado me llama la atención que siempre que a la U le empieza a ir bien, aparecen estos rumores. Es de gente que no da la cara, me parece que viene de gente que no es de la U. Yo creo que son colocolinos, muchos periodistas se prestan para estos, algunos que dicen que son de Magallanes o de Rangers, pero son del Colo”, detalló.

“En este club todo está en evaluación. Pero estamos muy contentos con este cuerpo técnico. A fin de año se harán evaluaciones. Pero falta muchísimo todavía. Estamos peleando el campeonato y viene una llave muy importante contra Lanús. Ya habrá tiempo para analizar el futuro”, finalizó.

ver también Gustavo Álvarez reacciona molesto por su salida de U de Chile: “Seamos serios”

Revisa sus declaraciones:

Tweet placeholder

Publicidad