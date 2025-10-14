Un verdadero terremoto provocó la noticia de la salida anticipada de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile, luego de que se apuntara que el entrenador argentino decidiera partir a la selección de Perú a fin de año.

Fue luego de una publicación en el diario El Mercurio donde se puso sobre la mesa la decisión del técnico de los azules, lo que encendió una polémica en el partido ante Palestino, en el que la U venció por 2-1.

En ese sentido, fue en el programa partidario de YouTube “Rayando el CDA” en el que señalaron nuevos detalles de la situación interna de la dirigencia que lidera Michael Clark, la que busca con lupa quién fue el director que decidió entregar la información de la salida del DT.

Por lo mismo, en La Cisterna se habla de una popular “cacería de brujas” para dar con el nombre del responsable de encender la mecha de esta teleserie, luego de que el medio de comunicación respetara el anonimato de su fuente y la información se diera off the record.

La posible salida de Gustavo Álvarez dañó en la interna a la dirigencia de la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué se dijo sobre Gustavo Álvarez en la interna de la U?

Fue el periodista Sebastián Pino quien entregó algunos detalles de una información que le fue explicada. Cuenta que dentro del directorio de Azul Azul han hecho una investigación del tema.

“Tengo información que me entregaron conversando con un periodista. La fuente de esa noticia pidió no revelar su nombre, que es un director de Azul Azul y que, obviamente, no es Michel Clark, ni Aldo Marín ni menos Aubert, como algunos piensan”, explicó.

Dentro de esta búsqueda de un nombre, en la que la lista se comienza a reducir, asegura que desde la dirigencia han estado haciendo llamados y averiguaciones para dar con el paradero del dirigente que encendió la polémica de Álvarez.

“Supe que Michael Clark y Aldo Marín han estado preguntando en los medios de comunicación y que andan buscando quién fue el sapo que lanzó esta información”, detalló.

