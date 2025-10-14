Marcelo Barticciotto advierte a Michael Clark por polémica declaración: “No es primera vez…”

Universidad de Chile superó a Palestino y sigue en la carrera por conquistar el título de la Liga de Primera. Incluso se mantiene como escolta de Coquimbo Unido y se mantiene en puestos de Copa Libertadores para el próximo año.

Sin embargo, el tema que más preocupa en la interna es la situación de Gustavo Álvarez. El entrenador enfrenta fuertes rumores sobre una eventual salida a final de año. Lo que lamentó Michael Clark y apuntó directamente a periodistas de Colo Colo para hacer remecer las aguas en el Romántico Viajero.

ver también ¿Son de Colo Colo? Los periodistas que habría apuntado U. de Chile por polémica con Álvarez

“Me llama la atención que siempre que a la U le empieza a ir bien, aparecen estos rumores. Es de gente que no da la cara, me parece que viene de gente que no es de la U. Yo creo que son colocolinos, muchos periodistas se prestan para estos, algunos que dicen que son de Magallanes o de Rangers, pero son del Colo”, aseguró el Presidente de Azul Azul.

Declaración que de inmediato dividió las aguas por la fuerte acusación del mandamás de la concesionaria. Pero el que agarró el guante fue un histórico de Colo Colo y que también repudió este tipo de dichos desde ByN.

Tweet placeholder

¿Qué dijo Barticciotto sobre Michael Clark?

Marcelo Barticciotto se refirió a los dichos de Michael Clark y lamentó de principio a fin sus palabras. “Es la declaración de un chico de colegio que está cabreado con un compañero, más que la de un presidente de un club”, indicó de entrada en Radio Cooperativa.

Publicidad

Publicidad

“Uno espera que este a la altura y declare otra cosa. Me parece que es populista para el hincha. No es primera vez que lo viene haciendo”, advirtió el ex Colo Colo sobre la lamentable actitud del Presidente de Azul Azul.

ver también Periodista fanático de la U de Chile critica a Michael Clark y Gustavo Álvarez: “Pecan de ingenuos y…”

Incluso recalcó que este tipo de acciones ya las cometió ByN y con graves resultados. Los que se reflejaron en este 2025. Por lo que llamó a tomar consideración en especial en la concesionaria azul.

“Ojo que lo que hizo Colo Colo el año pasado me parecieron iguales de insensatas. No voy a hablar solo de la U. Hay que estar a la altura de la presidencia de un club tan grande como la U. Estás declaraciones son fuera de lugar”, sentenció Barti.

Publicidad