En Colo Colo se vienen tiempos difíciles luego de un año de completo fracaso. El Cacique se prepara para cambios internos, los que pueden terminar por desarmar al plantel que quede para el 2026.

Las cosas no serán nada de fáciles luego de no haber ganando ningún título ni clasificado a un torneo internacional. Es por ello que Marcelo Barticciotto decidió sacar la voz para dejarle un claro mensaje a los jugadores albos.

El 7 del Pueblo no quedó ajeno a lo ocurrido este año con el Eterno Campeón y no dudó en apuntar contra parte de los responsables. Ahí aprovechó de hacer un llamado para lo que viene, especialmente a aquellos que tengan opciones de partir.

Marcelo Barticciotto y su llamado al plantel de Colo Colo tras el fracaso en 2025

Para Marcelo Barticciotto, está claro que responsables del fracaso de Colo Colo esta temporada hay varios, pero no tuvo problema en apuntar contra parte importante: los jugadores. El 7 del Pueblo llamó al plantel albo a poner el pecho a las balas por su rol en un centenario lejos del esperado.

Marcelo Barticciotto le habló fuerte y claro a los jugadores de Colo Colo. Foto: Photosport.

“A mí me parece que la mayor responsabilidad es de los jugadores, el porcentaje lo podemos discutir, pero está bien que se hagan responsables de que tuvieron un mal año, que no consiguieron los objetivos“, señaló en las pantallas de ESPN.

Marcelo Barticciotto llamó a los jugadores a entender que la crisis es algo normal ante la terrible temporada que se vivió. “En Colo Colo es lógico que pase lo que está pasando si el equipo no logra lo que proponía a principio de año“.

Aunque en esa misma línea, pasó a un tema puntual con quienes pueden irse del Cacique. “Me parece bien lo que dijo Cepeda. Tienen que tener cuidado con lo que diga sobre si tiene ganas de irse, no es el momento para declarar eso. No lo digo por Cepeda, per me parece que este no es el momento“.

Marcelo Barticciotto insistió en su punto y les pidió a aquellos que tengan ofertas que no lo hagan público por ahora. “No sé si referirse a eso ahora es bueno. Sobre todo en estos días. Después, más adelante“.

Pero el ex delantero dejaría un claro palo a quienes se vayan como si nada hubiese pasado. “Si haces una autocrítica y después te quieres ir, dices que amas a Colo Colo, que es lo más grande y después te quieres ir… Tienes que manejarlo bien“.

Colo Colo tendrá que tomar varias decisiones en torno a su plantel para la temporada 2026. El Cacique deberá armar un equipo con el que pueda volver a pelear el torneo y así estar donde se merece.

¿Cuándo comienza la pretemporada 2026 de Colo Colo?

Colo Colo cerró el 2025 con una derrota ante Audax Italiano y comenzó sus vacaciones para dar vuelta la página. La pretemporada del Cacique arrancará el próximo 3 de enero y tendrá un torneo en Uruguay entre sus amistosos.