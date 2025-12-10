Dicen que en las malas es cuando se ven a quienes están con uno. Y por eso es que Marcelo Barticciotto, uno de los máximos ídolos de Colo Colo, se mandó un discurso para estar con el club en este momento tan amargo.

A raíz de que Lucas Cepeda fue cauto en sus declaraciones para no abandonar el barco, tuvo palabras de reconocimiento para el nacido en Santiago Wanderers.

“Me parece bien lo que dijo Cepeda. Tienen que tener cuidado con lo que diga sobre si tiene ganas de irse, no es el momento para declarar eso. No lo digo por Cepeda, per me parece que este no es el momento”, sostuvo Barti en ESPN.

Los dichos de Barti chocan con los de Pizarro

El problema es que hace dos días quien expresó su deseo de partir fue Vicente Pizarro, jugador muy querido por la hinchada y que tuvo un año muy destacado en Colo Colo.

Barti le dio una lección a Vicente Pizarro

“Tengo ganas de dar un paso en mi carrera si se da algo importante”, manifestó el Vicho tras el duelo ante Audax Italiano, que dejó al Cacique sin clasificación a copas internacionales.

Seguramente la intención de Barti no fue pegarle un palo a Pizarro por sus declaraciones, pero sin querer queriendo le está dando una lección sobre cuidar los dichos en un momento delicado.

“No sé si referirse a eso ahora es bueno. Sobre todo en estos días. Después, más adelante”, fue lo que sugiere Barti que deben hacer los jugadores del Cacique.

Por ejemplo Pizarro también aclaró que “los jugadores sabemos que pudimos dar más”, lo que para Barti después debe verse reflejado en los actos.

“Si haces una autocrítica y después te quieres ir, dices que amas a Colo Colo, que es lo más grande y después te quieres ir… Tienes que manejarlo bien”, sentenció el 7 dle pueblo.