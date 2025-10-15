Gustavo Álvarez puso la cara frente a los rumores de una supuesta salida de U. de Chile. Horas después del triunfo sobre Palestino, donde ya había expresado su molestia por la información que circulaba en los medios, el DT del Romántico Viajero descartó tener un acuerdo con Perú.

En diálogo con El Mercurio, mismo medio que publicó el primer reporte sobre un ofrecimiento millonario de la selección peruana, el entrenador argentino confesó que “no he recibido ofertas de nadie” y denunció una fea movida en su contra.

Para aclarar más su situación, Gustavo Álvarez también reveló cómo maneja las posibles ofertas y el nombre de su representante. “Cuando tengo un contrato con un club y me llaman, inmediatamente los contacto con mi representante. Soy muy respetuoso en ese sentido“, aseguró.

“Uf, a mí me han vinculado con Fernando Felicevich y con empresas argentinas… Soy un hombre de fútbol que comenzó abajo, en escuelas, como entrenador, preparador físico y hasta preparador de arqueros. De golpe, y sin esperarlo, terminé dirigiendo en Primera División en Argentina. No tenía representante, la primera agencia en llamarme fue la de Christian Bragarnik y fui a su oficina. Cuando salí, tenía claro que no iba a trabajar con ellos“, relató.

El representante y gran amigo de Gustavo Álvarez

“En 2018, con Aldosivi, le ganamos el ascenso a Almagro, un club donde trabajaba Andrés Lloren, con quien nos hicimos muy amigos. Estando en Perú, me vino a visitar, almorzamos en Plura y en una conversación informal, nació la idea de que fuera mi representante“, relató Gustavo Álvarez.

“Fue un acierto total. Es una persona que tiene mi cariño y confianza absoluta“, complementó.