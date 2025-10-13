¿Era penal? La jugada de Leandro Fernández que desató el reclamo de Palestino contra la U

Un final caliente tuvo el encuentro entre Universidad de Chile y Palestino. Los azules sufrieron para quedarse con el triunfo por 2-1 sobre los árabes, principalmente por la temprana expulsión de Charles Aránguiz.

El Bicampeón de América se fue a las duchas en el minuto 34’ por doble amarilla y dejó el partido cuesta arriba para sus compañeros. Lo que se reflejó en el complemento donde tuvieron que batallar más de la cuenta para mantener el triunfo en el Estadio Santa Laura.

Sin embargo, esto no estuvo ajeno a polémicas sobre el cierre. Es que en los descuentos Fernando Meza fue a disputar un balón dividido en el área con Leandro Fernández. El tema es que el delantero de la U se barrió y en su intento por evitar el empate, la pelota impactó en su brazo izquierdo.

Pese a los reclamos de Palestino, el árbitro Miguel Araos descartó una posible mano. Incluso fue apoyado por el VAR por lo que no se sancionó penal para los árabes. Lo que desató los reclamos de la visita, y que hasta terminó con la expulsión de Fernando Meza.

Minutos más tarde en TNT Sports se detalló que el no cobro del penal fue porque el rebote vino desde la rodilla de Meza hacia el brazo de Lea Fernández. Por lo que no se concretó el penal.

El reclamo de Palestino contra cuerpo técnico de la U

Pero esa no fue la única polémica ya que además se vivió un caliente final entre ambas bancas. Es que desde Palestino reclamaron que los peloteros empezaron a esconder las pelotas al cierre del partido. Lo que fue apuntado contra el cuerpo técnico de la U.

El periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, reveló la furia de Lucas Bovaglio y todo su cuerpo técnico. Lo que fue alertado al cuarto árbitro, aunque poco y nada pudo hacer ya que segundos más tarde vino el pitazo final. Pese a ello, los entrenadores de la U y Palestino se despidieron amablemente y dejaron en la cancha las diferencias.