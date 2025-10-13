Universidad de Chile logró un apretado triunfo por 2-1 ante Palestino por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025, algo que la hizo escalar posiciones en la tabla de posiciones.

Un duelo que la U salió a jugar para pasar por encima del cuadro árabe, cuando se puso rápidamente en ventaja por 2-0, pero que tras la expulsión de Charles Aránguiz se le complicó más de la cuenta para terminar defendiendo el marcador.

Un resultado que beneficia a los azules en la lucha por el Chile 2, que entrega un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde está igualado en puntaje con Universidad Católica, justo su próximo rival.

Un ajustado triunfo pero que es un respiro para un cuadro bullanguero que no jugaba hace semanas y que ahora mira el primer partido ante Lanús, válido por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile tuvo complicaciones para vencer a Palestino. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿En qué lugar quedó U de Chile?

Con el triunfo de Universidad de Chile por 2-1 ante Palestino, los azules vuelven a ser los escoltas de Coquimbo Unido, quienes están en lo más alto con 56 puntos en la tabla de posiciones.

En segundo lugar viene la U con 42 unidades, las mismas que tiene Universidad Católica, mientras que en el cuarto lugar queda O’Higgins con 41 positivos que quiere meterse en la pelea.

Por su parte, Palestino, queda en el sexto lugar con 39 puntos, donde todavía está en puestos de clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Revisa la tabla de posiciones:

