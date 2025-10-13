Universidad de Chile entró en tierra derecha por conseguir los objetivos principales de la temporada 2025, donde ahora conoció la programación oficial para el último partido pendiente de los azules en la Liga de Primera.

Se trata del suspendido encuentro cuando debían enfrentar a Everton por la fecha 21 en el Estadio Nacional, que fue postergado luego de los graves incidentes del duelo contra Independiente en la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, faltaba la fecha para concretar este encuentro ante los viñamarinos, donde la ANFP acaba de ratificar el cuándo, en un duelo que puede ser decisivo para los interés de la U.

En ese sentido, ya fue confirmado para la jornada del miércoles 5 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Estadio Nacional.

La U perdió en la visita a Everton en la primera rueda. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Cuándo juega la U vs Everton?

Universidad de Chile se ha olvidado de la pelea por el título en la Liga de Primera 2025, donde la distancia que le sacó Coquimbo Unido parece irremontable con los puntos en la tabla de posiciones.

Por lo mismo, lo más realista es el cupo de Chile 2, que, por ahora, peleará con Universidad Católica y O’Higgins, por lo que toma mucha relevancia el duelo de esta tarde ante Palestino.

En ese sentido, el partido ante Everton aparece tras la llave de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, que puede ser fundamental para el objetivo de volver a la Copa Libertadores.

Revisa la agenda de partidos de U de Chile

U de Chile vs Palestino, 13 octubre, estadio Santa Laura.

U de Chile vs Lanús, 23 octubre, Estadio Nacional

Universidad Católica vs U de Chile, 26 de octubre, Claro Arena

Lanús vs U de Chile, 30 octubre, Buenos Aires

Huachipato vs U de Chile, 2 noviembre, CAP

U de Chile vs Everton, 5 noviembre, Estadio Nacional