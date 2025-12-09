Universidad de Chile comenzó su periodo de vacaciones con el final de temporada en la Liga de Primera 2025, donde la gran parte del platel ha salido del país para cargar las energías.

Pese a esto, los azules volvieron a celebrar de la mano de Leandro Fernández, en un festejo que hicieron masificar en las redes sociales del club, con la alegría de los hinchas.

Todo, porque el argentino cumplió 100 partidos con la camiseta de Universidad de Chile en el duelo que vencieron por 3-2 a Deportes Iquique en la última fecha del torneo, por lo que no lo pudieron felicitar ante toda la hinchada.

Por lo mismo, las plataformas digitales fueron el lugar para conmemorar esta nueva marca del argentino con la camiseta bullanguera, con una especial fotografía.

Leandro Fernández terminó con goles la temporada en U de Chile. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué celebró Lea Fernández en la U?

Leandro Fernández está en el Caribe junto a su familia disfrutando de los primeros días de sus vacaciones, tras una temporada de altos y bajos en Universidad de Chile.

Pese a esto, hubo celebración por los 100 partidos que cumplió defendiendo la camiseta de los azules, en un especial posteo en las redes sociales oficiales del club.

“Felicitamos al delantero argentino por este hito y defender siempre con el alma la camiseta del Romántico Viajero. Muchas felicidades, Lea querido”, escribieron.

Lea Fernández volverá en enero al Centro Deportivo Azul, cuando en los primeros días del año 2026 comience la pretemporada de la U, esta vez de la mano de un nuevo entrenador.

