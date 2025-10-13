Fue la jugada polémica del triunfo de Universidad de Chile por 2-1 ante Palestino, que la dejó en el segundo puesto en Liga de Primera. Una mano dentro del área propia de Leandro Fernández que no fue cobrada como penal por el árbitro Miguel Araos.

La acción generó el reclamo airado de todo el plantel y cuerpo técnico tetracolor, e incluso derivó en la expulsión por doble amonestación del central Fernando Meza. Y como era esperable, todos los que no portan los colores azules, se fueron en contra del referato.

La polémica por la mano de Fernández llegó a abrir la edición de lunes del programa “Todos Somos Técnicos” en TNT Sports, donde la U encontró una insólita defensa en Daniel Arrieta, periodista que cubre habitualmente a Colo Colo. Con reglamento en la mano.

Arrieta revela por qué no fue penal mano de Lea Fernández

El conductor del espacio, Manuel De Tezanos, partió afirmando que “el reglamento es demasiado ambiguo para este tipo de situaciones, se puede interpretar como mano o no, y es obvia la molestia en Palestino, pero las normas avalan al árbitro”.

En medio de la larga explicación que dio “Manoel” para tratar de entender la decisión de Araos, apareció Arrieta quien citó una conversación desde la Comisión Arbitral de la ANFP para encontrar una respuesta clara y así defender a la U.

Si bien el reportero reconoce que “de que hay mano, hay mano“, advierte que “me dicen que el balón es jugado con la rodilla por Fernández, rebota de inmediato en el jugador de Palestino y se va a la mano, por lo tanto es mano no sancionable“.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

A partir de ahora, el equipo de Gustavo Álvarez tendrá una preparación de 10 días para su próximo encuentro, por la semifinal ida de Copa Sudamericana, cuando enfrente a Lanús de Argentina en el Estadio Nacional, el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas.