Universidad de Chile sufrió más de la cuenta para conseguir un valioso triunfo en Santa Laura por 2-1 ante Palestino, un duelo que terminó con los ánimos caldeados y con un incidente que tuvo como protagonista al volante Javier Altamirano.

El “Otaku” debió ingresar sobre el final del primer tiempo en lugar del central Ignacio Tapia, para intentar controlar el balón y generar acciones ofensivas en un momento del juego donde los azules ya estaban con uno menos por la expulsión de Charles Aránguiz.

Si bien Altamirano fue capaz de crear opciones de gol que no terminaron concretándose, colaboró en labores defensivas para aguantar el triunfo azul, aunque sobre el final del juego casi pierde los papeles con un futbolista de Palestino.

ver también El plan de U de Chile para cuidar el físico de Javier Altamirano para los partidos decisivos

Altamirano protagoniza entrevero con valor de Palestino

Ocurrió en el minuto 98 del encuentro, cuando el oriundo de Talcahuano perdió el balón ante el defensor tetracolor Jason León, que en medio de la desesperación por ir en busca del empate y con ánimos caldeados, le buscó conflicto.

El lateral zurdo de Palestino lo insultó de todos los colores, a lo que Altamirano le respondía, incluso en las pantallas de TNT Sports se alcanzó a apreciar que en plena discusión le respondió “¡y tu mamá!“, justo en el momento que el árbitro Miguel Araos dio el pitazo final.

Al final del encuentro, se aprecia cómo otros jugadores como Bryan Carrasco lo buscaron al volante de la U para encararlo, mas otros azules le sacaron rápidamente del foco de conflicto, en una discusión que se mantuvo durante largos minutos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Los números del “Otaku” en los azules este 2025

En lo que va de la presente temporada, entre torneos locales e internacionales, Javier Altamirano disputó un total de 2.320 minutos en cancha durante 36 juegos, donde registra siete goles y tres asistencias, donde recibió seis tarjetas amarillas y una expulsión.

Publicidad