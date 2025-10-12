Universidad de Chile ajusta sus últimos movimientos antes de volver a la competencia en la Liga de Primera 2025, donde este lunes debe recibir a Palestino en el estadio Santa Laura.

Los azules están necesitados de puntos en la lucha de poder obtener el Chile 2 para la Copa Libertadores, una vez que ya quedaron muy lejos de la pelea por el título que lidera Coquimbo Unido.

Por lo mismo, el técnico Gustavo Álvarez tuvo que tomar una decisión fundamental en su formación, donde la gran duda tenía que ver con el estado físico de Javier Altamirano.

El volante de los azules jugó 83 minutos en el amistoso de la selección chilena ante Perú, donde fue retirado de la cancha luego de sufrir un duro golpe que encendió alarmas en la U.

Javier Altamirano jugó 83 minutos contra Perú. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

ver también Se encendió la alarma en U. de Chile: Javier Altamirano explicó por qué salió ante Perú

¿Juega Javier Altamirano contra Palestino?

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes confirmaron que Javier Altamirano entró en la citación de Universidad de Chile para enfrentar a Palestino, aunque lo hará desde el banco de suplentes.

Publicidad

Publicidad

Si bien el jugador indicó que “fue un golpe no más”, en la U hubo preocupación por lo que fue revisado en el entrenamiento del sábado en el Centro Deportivo Azul.

En ese sentido, se decidió que fuera al banco de suplentes, donde apuestan por no complicar sus dolencias, con miras a la primera semifinal de la Copa Sudamericana contra Lanús, del 23 de octubre en el Estadio Nacional.

Una muestra del protagonismo que ha tomado el juego de Altamirano en la U, donde se apunta a ser un referente en el juego de los azules para los partidos decisivos.

Publicidad