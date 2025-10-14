La Universidad de Chile derrotó este lunes 13 de octubre a Palestino por 2-1, y ahora se concentra en sus próximos desafíos, los cuales son de carácter internacional. Así es, porque la U vuelve a representar a Chile el próximo jueves 23 de octubre, cuando reciba la visita de Lanús en el Estadio Nacional por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules serán locales nuevamente en Santiago tras haber jugado en Coquimbo ante Alianza Lima por los cuartos de final, gracias a la confirmación por parte del Instituto Nacional del Deporte (IND) y así en tanto, recibirán en la capital del país a los “granates” en un duelo que ya tiene confirmada su transmisión televisiva y online. Todos los detalles, a continuación.

¿Va por TV abierta? Dónde ver U. de Chile vs. Lanús por Copa Sudamericana

Mucho se ha hablado de la posibilidad de que los duelos entre la Universidad de Chile y Lanús vayan en vivo por la señal de CHV, pero lo cierto es que las señales que transmiten este certamen en nuestro país son solamente dos y ambas de pago; ESPN, y DSports de DirecTV.

Es así como se confirmó en los últimos días que el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana entre la Universidad de Chile y Lanús a jugarse en el Estadio Nacional irá en vivo por la señal de ESPN y también de forma ONLINE a través de la plataforma Disney+, la cual ya promociona este encuentro en sus próximos eventos.

Disney+ promociona el duelo entre la U y Lanús del próximo 23 de octubre.

Pero ojo, eso no es todo, porque Disney+ también promociona el encuentro de ida entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro, programado para el 21 de octubre, dos días antes que el de la U, de esta forma se confirma que l a totalidad de las semifinales de Copa Sudamericana irán por las señales de ESPN y Disney+.

¿Qué pasa con DSports? Si estás suscrito a DIRECTV o DGO no te preocupes, porque los duelos de semifinales, así como la gran final de la Copa Sudamericana 2025, también irá EN VIVO por las mencionadas señales de TV y streaming.

¿Cuándo juega la U? Programación por Copa Sudamericana: