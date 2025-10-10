La espera terminó. Tras semanas de incertidumbre y dudas respecto de la localía para Universidad de Chile en la semifinal de Copa Sudamericana ante Lanús de Argentina, finalmente se llegó a un acuerdo oficial y definitivo para solucionar ese problema.

La Final del Mundial Sub 20 a jugarse el domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional traía complicaciones para el cuadro laico, pues la FIFA tiene por protocolo entregar el recinto un par de días después a su propietario, en este caso el Instituto Nacional de Deportes (IND).

Precisamente, el organismo gubernamental dio a conocer mediante un comunicado oficial que se llegó a un acuerdo con el ente rector del fútbol mundial y la U para que la semifinal ida de Copa Sudamericana se juegue en Ñuñoa.

ver también Acuerdo cerrado: El estadio donde U de Chile recibirá a Lanús por Copa Sudamericana

Semifinal de Copa Sudamericana se juega en Estadio Nacional.

“Este esfuerzo conjunto con la Universidad de Chile y el Comité Organizador del Mundial Sub 20 refleja nuestro compromiso con el deporte nacional y la capacidad de adaptarnos a los desafíos que se presentan“, indicó el director nacional del IND, Israel Castro.

En esa línea, el personero de Gobierno afirma que “nos enorgullece facilitar este sueño internacional para la U, brindando la oportunidad de disputar un partido tan importante en el emblemático Coliseo Central del Parque Estadio Nacional”.

El acuerdo para el encuentro por Copa Sudamericana consiste en que el cuadro laico “se encargará del retiro de cableados, las pantallas leds perimetrales y la desinstalación del branding de FIFA y estructuras temporales“, a fin de tenerlo listo para albergar el juego entre azules y granates.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo se juega este encuentro?

El duelo de ida por semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús de Argentina se disputará este jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional a puertas cerradas.