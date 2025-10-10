Universidad de Chile vuelve a la acción este lunes contra Palestino, por la fecha 24 de la Liga de Primera. La misión azul será ganar o ganar para mantener una leve opción de alcanzar al puntero Coquimbo Unido, considerando además que la Católica se le metió al medio.

Es que la U, instalada en semifinales de la Copa Sudamericana, se fue cayendo en el el torneo nacional el segundo semestre. De candidato a campeón, hoy el equipo de Gustavo Álvarez incluso tiene en duda un cupo a Copa Libertadores 2026.

En conferencia de prensa, el entrenador de la U sacó las garras y lanzó un palo a la directiva de Azul Azul. Para Álvarez, la U debe tener sí o sí un plantel del mismo nivel el próximo año, pero también más numeroso.

“Parto por la comparación entre los dos torneos, que no es fácil. ¿Usted revisó los ocho equipos que están en semifinales internacionales y su posición en la tabla? Hay tres equipos que están primeros, que no se pueden comparar por presupuesto y habitualidad en el torneo internacional, como Flamengo, Palmeiras e Independiente del Valle“, dijo el DT azul.

Álvarez pide más plantel en Universidad de Chile

Álvarez agregó que “el primer punto que yo toco es la habitualidad para competir todos los años en torneos internacionales. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que se necesita un plantel más extenso. Estoy muy conforme con mis jugadores, no hablo de cambio de jugadores, sino de más jugadores, como lo dije a mitad de año”.

“Eso te permite afrontar de forma más equilibrada, con más variantes y mayor cantidad de futbolistas. Primer aspecto a mejorar: tener un plantel más extenso“, añadió tajante el argentino.

Complementó: “segundo, la habitualidad… clasificar todos los años y pelear arriba. Y allí hago un análisis del fútbol chileno en los últimos años. Los grandes cuando tuvieron que competir no pudieron ser campeones. Me pasó a mí con Colo Colo. Yo el 2023 peleo el campeonato con Colo Colo y Cobresal. Colo Colo a mi criterio siente esa Copa Libertadores en la doble competencia“.

“Y después los equipos medianos y chicos que peleaban el descenso, se fueron al descenso. Entonces, primero punto es habitualidad. Segundo punto planteles más numerosos y de mayor jerarquía“, sentenció Gustavo Álvarez.

