La U de Chile volvió a los entrenamientos luego de unos días de descanso y comienza a prepararse para lo que será su vuelta a la Liga de Primera. La próxima semana el Bulla enfrentará a Palestino en un duelo clave en la pelea por la clasificación a Copa Libertadores y puede tener sorpresas en su formación.

Gustavo Álvarez tiene varios problemas para poder armar un once antes las suspensiones de Fabián Hormazábal y Franco Calderón, además del desgarro de Matías Sepúlveda y los jugadores que están en la selección chilena. Es por ello que le DT no pierde el tiempo y va dándole forma a su esquema.

Según se conoció en las últimas horas, el DT tendrá enormes sorpresas para desafiar a los Árabes. Desde la defensa al ataque hay varios jugadores que van a buscar más continuidad y así ganarse un lugar pensando en las semifinales de Copa Sudamericana.

La U se llena de novedades en su formación contra Palestino

Ante la larga lista de bajas que tiene en la previa del choque con Palestino, en la U no se hacen problemas. Entre cuidar jugadores y suplir ausencias, Gustavo Álvarez prepara una formación con tremendas sorpresas para ir por los tres puntos ante los Árabes.

Gustavo Álvarez tendrá varias bajas para armar su formación para el choque de la U y Palestino. Foto: Photosport.

Según informó Bolavip, el DT paró una oncena con la que comenzará a afinar detalles para desafiar al Tino. Esta comienza con Gabriel Castellón como fijo en la portería en medio de un año que no ha sido el mejor, pero le dan el respaldo para que tome confianza.

En la defensa es donde están las primeras novedades. Ignacio Tapia vuelve a ser considerado para participar de una línea de cuatro junto a Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia.

En el mediocampo la U no se guardará nada y manda a la cancha a sus dos mayores referentes como lo son Charles Aránguiz y Marcelo Díaz. Aunque el tercero es el que más llama la atención, ya que Gustavo Álvarez por ahora se inclina por Felipe Salomoni.

Finalmente está el ataque, donde utilizará un tridente que espera darle alegrías al pueblo azul. Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra serán los encargados de ir a buscar los goles que permitan sumar de a tres contra los Árabes.

De esta forma, la U va preparando una formación llena de sorpresas ante Palestino. Esta será con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia e Ignacio Tapia en la defensa; Felipe Salomoni, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra en la delantera.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

La U va afinando detalles para lo que será su regreso a la Liga de Primera, donde enfrentará a Palestino buscando tres puntos de oro. El Bulla choca con los Árabes este lunes 13 de octubre a partir de las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Así está la U en la tabla de posiciones del torneo 2025

