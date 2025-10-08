Universidad de Chile piensa en la llave de la Copa Sudamericana ante Lanús. Para este encuentro, desde el Romántico Viajero quieren contar sí o sí con el Estadio Nacional.

El Bulla tendrá el desafío más importante de la temporada ante el Granate, donde se juega la posibilidad de disputar la final del torneo internacional. Los hinchas del León están ilusionados con dar la vuelta olímpica a nivel continental, por lo que hay mucho en juego.

El deseo de U. de Chile

El primer partido de la llave entre Universidad de Chile y Lanús será en Santiago, el jueves 23 de octubre. Todavía no está definido el recinto, ya que el Estadio Nacional es sede de la Copa del Mundo Sub 20 y dejará de ser usado el domingo 19, tras lo cual habrá que retirar todo lo relacionado con el torneo juvenil.

Desde la dirigencia de la U esperan poder contar con el recinto de Ñuñoa ante el Granate. Si bien el partido se jugará sin público debido a la sanción tras los incidentes ante Independiente, para los dirigidos por Gustavo Álvarez es clave jugar en la cancha donde se sienten como en casa.

Salomoni espera poder jugar en el Nacional ante Lanús. Imagen: Photosport

Así lo manifestó Felipe Salomoni. El lateral argentino habló de lo que serán los encuentros ante Lanús, donde espera que Universidad de Chile pueda ser local en el Estadio Nacional. En la llave anterior ante Alianza Lima, debieron jugar en Coquimbo.

“Yo creo que el Estadio Nacional es donde hemos jugado más partidos me parece y así lo refleja. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos, es como nuestra casa“, indicó Salomoni, demostrando la relevancia que tiene para ellos este lugar.

“En cuanto a la Copa Sudamericana, todos sabemos qué significa. Faltan pocos partidos para lograr el gran objetivo“, cerró el argentino. Los partidos entre U. de Chile y Lanús serán el jueves 23 de octubre en Chile y el jueves 30 en Argentina.