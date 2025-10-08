Universidad de Chile tiene en la mira el duelo ante Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde el 23 de octubre debe recibir al cuadro argentino en un estadio a definir.

Esto, porque el Estadio Nacional estará ocupado hasta el 19 del presente mes, cuando se dispute la gran final del Mundial Sub 20, pero después quedan trabajos por hacer.

La FIFA tiene asegurado, al menos, una semana más el recinto, por lo que se han realizado importantes gestiones para poder desocupar cuanto antes el principal estadio del país, donde se espera una respuesta.

Pero con el tiempo corriendo en contra, la U está a horas de poder confirmar el escenario que tendrá disponible para recibir a los argentinos: Estadio Nacional.

Universidad de Chile quiere volver al Estadio Nacional. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también El duro golpe que enfrenta Lanús antes de enfrentar a la U de Chile por semifinales de la Sudamericana

La U espera por el Estadio Nacional

Según el sitio Emisora Bullanguera, Universidad de Chile está próxima a confirmar el estadio para poder recibir a Lanús, en la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

“Universidad de Chile está a detalles de abrochar el Estadio Nacional para volver a hacer de local en Santiago en la Copa Sudamericana“, explican en su información.

“Los azules trabajan a contra reloj con las autoridades de gobierno para lograr un acuerdo, restando un par de puntos en la mesa de trabajo para oficializar al Estadio Nacional como recinto para el duelo ante Lanús”, detallan.

En ese sentido, hay que recordar que la llave de cuartos de final la U la llevó al estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo, por lo que ahora podrían volver a Santiago, aunque sin público.

Publicidad