Un destacado partido fue el que disputaron jugadores históricos de Universidad de Chile en el Poliderportivo del Estadio Nacional, donde se realizó el cierre de año de todas las ramas bullangueras.

El duelo que cerró una jornada muy azul y familiar fue un duelo contra los equipos del Futsal de la U, lo que fue alentado y celebrado por muchos hinchas que llegaron a participar.

José Rojas, Marco Estrada, Sergio Vargas, Erick Pino, Galleta Suazo, Waldo Ponce, Mauricio Aros, Nelson Pinto, entre otros jugadores, se hicieron parte de una tremenda celebración.

Una actividad que fue organizada por el CDSC Los de Abajo, pero que unió a generaciones y los hinchas de la U, que pudieron compartir con ídolos y referentes de la institución.

Los ex jugadores de U de Chile con los equipos del Futsal de la U. Foto: Claudio Cáceres/ ig @uchfutsal.cl

Fue el fin de año de todas las ramas de U de Chile

Una emotiva jornada que marcó a los deportistas de las diferentes ramas de Universidad de Chile, quienes fueron ovacionados por los hinchas azules que se dejaron caer en el Polideportivo.

La fiesta finalizó con un especial partido de los equipos femenino y masculino del Futsal de Universidad de Chile en contra del equipo de los históricos, pasando una gran jornada.

El presidente de los ex jugadores, Horacio Rivas, fue uno que se llevó grandes aplausos en una actividad que trata de incorporar a todos los azules de corazón en un mismo sentido.

Mira el video: