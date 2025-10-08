El año de Universidad de Chile ha tenido matices, porque a nivel local prácticamente no tiene chances de ganar la Liga de Primera, sin embargo, está en semifinales de la Copa Sudamericana.

Los azules están muy lejos del líder Coquimbo Unido y otra vez se le escapa el torneo chileno, pero en el certamen internacional lucharán con Lanús por acceder a la final.

El líder futbolístico de los azules es el entrenador argentino Gustavo Álvarez, de quien se ha hablado mucho las últimas semanas por la opción de que salga del club, pese a que tiene contrato vigente con Azul Azul hasta finales de 2026.

Felipe Salomoni habla de Gustavo Álvarez en la U

En medio del receso por el Mundial Sub 20 habló el carrilero izquierdo de la U Felipe Salomoni, quien fue consultado sobre el DT laico.

Álvarez ha sonado como opción para tomar a las selecciones chilena y peruana, no obstante, el zurdo declaró que lo ve muy concentrado en su proyecto con Universidad de Chile.

“Yo lo veo como siempre, sigue con las mismas ganas y ojalá siga así. Lo importante es conseguir el objetivo que tenemos como grupo”, dijo Salomoni.

Felipe Salomoni habló de Álvarez. Foto: Javier Vergara/Photosport

Además, el argentino se refirió a la situación por la que atraviesan sus compañeros que terminan contrato y que no saben si van a renovar para la temporada 2026.

“El futbolista vive con la incertidumbre, pero uno debe seguir trabajando día a día, dar lo mejor en el club donde estás para poder seguir”, cerró.

