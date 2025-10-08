ver también Ante el interés de Boca Juniors: este es el monto que pide U. de Chile por Lucas Assadi

Universidad de Chile comienza a dejar atrás el parón en la parte final del Mundial Sub 20 2025 que se realiza en el país. Los azules recibirán a Palestino este lunes 13 de octubre, por la fecha 24 de la Liga de Primera, como locales en el estadio Santa Laura.

Con un partido menos, el Chuncho es cuarto en la tabla con 39 puntos, lejos del líder Coquimbo Unido (56). En conferencia de prensa, Felipe Salomoni sabe que ya es muy difícil conseguir el título, pero promete que el plantel azul lo intentará.

“¿Es imposible que ganemos el título? Es mérito de Coquimbo lo que está haciendo, porque es muy difícil lo que hecho hasta ahora. Pero nosotros tenemos que ganar todo lo que nos toque de ahora en adelante, se nos escaparon puntos que debíamos sumar, pero trataremos de intentar llegar lo más alto en el este torneo. Si no es el título hay que quedarse con el Chile 2“, dijo Salomoni.

La U piensa ganar todo lo que queda, incluida la Sudamericana

El lateral izquierdo agrega que “tenemos que ir partido a partida, acá en la U tenemos que ganarlos todos. Sabemos que alcanzar a Coquimbo está difícil, pero no dejaremos de intentarlo. Y en la Copa Sudamericana, todos sabemos lo que significa y que nos falta muy poco para conseguir ese objetivo“.

Sobre el próximo rival, el argentino de 22 años expuso que “contra Palestino es un partido que se definirá por detalles, estaremos preparados para una batalla y miraremos al rival estos días para enfrentarlos de la mejor forma“.

Por último, el refuerzo azul reconoció que en la U lamentan no poder ocupar el Estadio Nacional, aún en modo Mundial Sub 20: “en el Estadio Nacional es donde más jugamos y se refleja, es como nuestra casa“.

La U recibe a Palestino el lunes 13 de octubre, desde las 16:00 horas en el estadio Santa Laura, por la fecha 24 de la Liga de Primera. arbitrará Diego Flores.