Universidad de Chile se prepara para su próximo desafío, donde tiene una extraña programación para el siguiente partido de la Liga de Primera 2025 donde recibe a Palestino en el estadio Santa Laura.

Esto, porque los azules fueron agendados para el lunes 13 de octubre a las 16.00 horas en el reducto de la comuna de Independencia, algo inusual por el horario laboral.

Pese a esto, los azules se la jugaron con un aforo de 18 mil personas, donde la mayor parte de las entradas ya fueron vendidas por el sistema de Puntoticket, donde quedan solo las más caras.

En ese sentido, de espera un estadio a su aforo total para la jornada del lunes, donde la U espera poder volver al triunfo tras el último empate 1-1 ante Deportes La Serena.

La U vuelve al Santa Laura con una extraña programación. Foto: Javier Vergara/Photosport

La extraña programación de U de Chile

Universidad de Chile tuvo que mover su localía al estadio Santa Laura para recibir a Palestino, en un duelo clave en la definición del Chile 2 por un cupo a la Copa Libertadores 2026.

Con el Estadio Nacional ocupado por las rondas más decisivas del Mundial Sub 20, los azules se fueron a la comuna de Independencia, una cancha donde se coronaron en la Supercopa hace algunas semanas.

Pero el gran problema fue el horario en que fue programado en la partido, a las 16.00 horas de un lunes, lo que hacía pensar que bajaría la efervencia por ver al equipo de Gustavo Álvarez.

Algo que finalmente no pasó, porque los hinchas bullangueros no demoraron en agotar las galerías y la zona de Andes, donde quedan algunos tickets en la Tribuna, donde se espera un lleno total en el aforo disponible.

