Universidad de Chile conoció la programación de las próximas fechas de la Liga de Primera 2025, que de inmediato marcan polémica por la cercanía con la cercanía de la llave de semifinales ante Lanús por la Copa Sudamericana.

Uno de los partidos que más llama la atención fue agendado para el próximo lunes 13 de octubre, cuando a contar de las 16.00 horas, la U reciba a Palestino en el estadio Santa Laura.

Duelo que será jugado en día y horario laboral, lo que produce de inmediato el fuerte rechazo de la hinchada bullanguera que, nuevamente, ve programaciones extrañas.

Algo que tuvo que salir a aclarar Yamal Rajab, el Gerente de Ligas de la ANFP, donde aseguró que la U no tenía otro estadio disponible y que el tema de la luz es clave para el horario.

El estadio Santa Laura todavía no tiene luz artificial, que fue clave para el horario del partido. Foto: Javier Vergara/Photosport

La ANFP le responde a la U por la programación

Universidad de Chile jugará el lunes 13 de octubre a las 16.00 horas contra Palestino en el estadio Santa Laura, algo que de inmediato tuvo el rechazo de la hinchada azul que pidió explicaciones de las autoridades del fútbol.

“Son varios criterios, primero la disponibilidad de recinto y Universidad de Chile es el único que tenía disponible para este partido y sabemos que Santa Laura no tiene la iluminación artificial lista”, comentó Yamal Rajab.

En ese sentido, confirmó que el duelo fue adelantado de manera de poder jugar sin problemas: “Es por un tema de recinto, Santa Laura después tiene un recital y se cierra desde el martes”.