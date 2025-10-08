Después de la experiencia que tuvo como DT de la U de Chile, Mauricio Pellegrino pasó por España antes de firmar como entrenador de Lanús. Precisamente el cuadro granate será el rival de los azules en la semifinal de la Copa Sudamericana 2025.

Una llave que significará el reencuentro de Pellegrino con la hinchada del Romántico Viajero. También con algunos funcionarios y, por supuesto, varios jugadores con los que compartió. En ese contexto, el DT trasandino concedió una entrevista.

Habló con la radio La Red, donde expuso su comodidad por trabajar en el club del sur del gran Buenos Aires. “Es un lugar muy lindo para cualquier entrenador. Tendrá todo, es un club serio, para mí es antisistema. No hay política y eso hace que todos tiren para el mismo lado”, aseguró Pellegrino.

Mauricio Pellegrino llegó a Lanús en enero de este año. (Alejandro Pagni/Getty Images).

Evidentemente condicionado por su bagaje como entrenador, que contabiliza pasos por el Bulla, el Hércules, el Leganés y el Cádiz de España, además del Southampton de Inglaterra. Pero su enfoque estaba sólo puesto en Argentina. “Eso no divide y pasa muy poco en nuestro fútbol”, dijo el otrora zaguero central.

“Todo eso ayuda a que haya calma en el club y en todos los niveles. Lanús es un club humilde, pero siempre va creciendo. Va haciendo cosas, lo que pedís dentro de la normalidad te lo acercan. Te dicen cuándo. En ese aspecto es un placer trabajar”, reconoció Mauricio Pellegrino, quien en su época de jugador era conocido como Longaniza.

Toma nota la U: Mauricio Pellegrino se deshace en elogios para Lanús

Mauricio Pellegrino dirigió a la U de Chile durante toda la temporada 2023 y el camino del fútbol lo cruzará ante los azules con Lanús en la ronda de cuatro mejores de la Copa Sudamericana. El cuadro argentino llegó a dicha fase tras eliminar a Fluminense de Brasil.

Mauricio Pellegrino le da indicaciones a Lucas Assadi en la U de Chile. (Andres Pina/Photosport).

Mientras que el Bulla se instaló en la semifinal luego de eliminar a Alianza Lima de Perú. “Primero es agradable Lanús para la familia. Todos nos conocemos. Después porque tiene ambición, una cosa no quita la otra”, aseguró el ex ayudante de Rafa Benítez.

“A nivel profesional es uno de los grandes clubes argentinos, ayuda mucho a nuestro fútbol como muchas instituciones”, dijo Pellegrino, quien cuenta los días para enfrentar a Universidad de Chile en el plano internacional. Aunque primero debe afrontar dos partidos por la Liga Profesional de Argentina: ante Independiente de Avellaneda como visita y frente a Godoy Cruz en casa. Recién entonces podrá enfocar toda su energía en la llave contra los azules.