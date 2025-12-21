Colo Colo continúa moviéndose con miras a la temporada 2026, luego de confirmar a Matías Fernández Cordero como su primer refuerzo. En ese contexto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, adelantó que por ahora el elenco Popular iría en búsqueda de solo un defensor, a la espera de la decisión que tome Alan Saldivia respecto a su futuro.

Esto cobra especial relevancia considerando que los albos ya perdieron a Emiliano Amor y Sebastián Vegas en la zona defensiva. Si bien han sonado varios nombres para reforzar esa área, desde Argentina aseguran que hay uno particularmente cerca de llegar al Monumental: Joaquín Sosa, defensor del Bologna, cuyo último paso fue por Independiente de Santa Fe de Colombia.

Joaquín Sosa afina detalles para ser refuerzo de Colo Colo

La información fue dada a conocer por el periodista deportivo argentino Nahuel Ferreira, quien a través de su cuenta de X (antes Twitter) entregó importantes detalles sobre la negociación entre el zaguero uruguayo y Colo Colo.

Según lo señalado, el acuerdo sería sin costo para el Cacique, que solo debería hacerse cargo del sueldo del jugador. Eso sí, el préstamo sería únicamente por un periodo de seis meses, instancia en la que el jugador que libre y Colo Colo deberá volver a negociar su continuidad, esta vez, solo con él.

“El defensor Joaquín Sosa, de último paso por Independiente Santa Fe, tiene avanzada su llegada a #ColoColo 🇨🇱, a préstamo SIN CARGO por seis meses, con el dato de que en junio quedaría libre del #Bolonia 🇮🇹 y podrían renegociar su continuidad con él”, señaló el comunicador.

Foto: Captura X.

Publicidad

Publicidad

Un movimiento que, si bien resulta sorpresivo, encaja de todas maneras con la política de austeridad que en Colo Colo vienen impulsando para este mercado de fichajes, tras el paupérrimo rendimiento económico que tuvieron los albos durante la temporada 2025.

Los números de Joaquín Sosa en 2025

Joaquín Sosa, defensor uruguayo de 23 años, disputó durante la presente temporada un total de 20 partidos oficiales. Ocho de ellos fueron en el primer semestre por la Serie B con el Bologna, mientras que los 12 restantes los jugó defendiendo la camiseta de Independiente de Santa Fe de Colombia desde el mes de julio, sumando entre ambos equipos un total de 1.203 minutos en cancha.