Copa Sudamericana

Fracasó en la U, será rival de los azules en Sudamericana y los hinchas lo aman y hasta le cantan feliz cumpleaños

No en todos los equipos se triunfa hasta el punto de que te celebran cada paso que das. En el próximo rival azul sí sucede.

Por Jose Arias

Conocido de la U y ahora le toca estar frente a los azules.
Conocido de la U y ahora le toca estar frente a los azules.

Universidad de Chile entra en una fase definitoria del año. Si bien en la Liga de Primera 2025 es difícil que logre alcanzar, por no decir imposible, a Coquimbo Unido, en la Copa Sudamericana, las cartas aún no están echadas.

Esto, porque la U tendrá un partido complicado, pero lograble, ante Lanús, en las semifinales del torneo que conquistó en 2011. La ilusión azul está en el cénit y se espera sellar el año con una alegría.

Claro que todos los semifinalistas quieren lo mismo. Lanús se ilusiona, basado no solo en lo alcanzado en estos momentos, sino en su juego. Venció a San Lorenzo por la Liga Argentina y quiere seguir en ese rumbo con la Sudamericana.

Pasado azul y la esperanza granate

Hay uno que vivirá un momento especial en el cruce entre Universidad de Chile y Lanús. Se trata de Mauricio Pellegrino, quien dirigió al Romántico Viajero en 2023 y que ahora tiene al Granate argentino en las semifinales de la Sudamericana.

En 32 partidos, Pellegrino consiguió apenas 43 puntos en su instancia en la U. Esto corresponde a un rendimiento del 33,3%, bajas cifras de efectividad que le valieron ser cesado del cargo en 2023, permitiendo la llegada de Gustavo Álvarez.

Muy distinto es lo que está logrando en Lanús, donde, en 42 encuentros ha conseguido un total de 68 puntos, lo que lo tiene con prácticamente un 54% de rendimiento. En el torneo nacional es tercero del Grupo B.

Lanús eliminó a Fluminense | Getty Images

Video de feliz cumpleaños

Los hinchas de Lanús están felices con Mauricio Pellegrino. Es por eso que, en el día previo a su cumpleaños, este 5 de octubre, lo recibieron cantándole feliz cumpleaños tras el partido en el que Lanús venció a San Lorenzo por 2-1.

