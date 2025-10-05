Atentos en la U: el récord que suma Lanús de cara a semifinal por Copa Sudamericana

Universidad de Chile se mentaliza para lo que será la semifinal de Copa Sudamericana. El elenco de Gustavo Álvarez tiene enfrente una llave clave ante Lanús y puede meterse en una nueva definición para tocar la gloria una vez más.

El tema es que por el Mundial Sub 20, la Liga de Primera se puso en pausa y el Romántico Viajero no ha podido sumar minutos de juego como quisieran. Lo que significa una importante ventaja ante su rival trasandino que sigue en actividad.

Este reciente sábado se quedó con el clásico ante San Lorenzo y con goles de Sasha Marcich y Walter Bou superó al “Ciclón” por 2-1 en el Estadio La Fortaleza. Triunfo que además de meterlo en zonas de clasificación para los playoffs del torneo de Clausura, acumula un registro que empieza a meter miedo en el CDA.

Es que ahora el elenco de Mauricio Pellegrino tiene seis partidos sin perder. Lo que contempla la liga local y la Copa Sudamericana. Si hasta dejó afuera a Fluminense con un triunfo como dueño de casa y un empate en el Estadio Maracaná. A tal punto que la última derrota fue el pasado 8 de septiembre por Copa Argentina ante Argentinos Juniors por 1-0.

“Todos los partidos los tenemos que trabajar. Estamos dispuestos a seguir luchando. Los más grandes son referentes y nos tiran a todos para adelante. Nosotros no nos relajamos en ningún partido”, recalcó Bou que se ha transformado en el referente en ataque de Lanús.

Por lo que el equipo de Pellegrino extiende el buen rendimiento que ha acumulado en estos días. Cabe consignar que la próxima fecha visitará a Independiente el 12 de octubre. Tras ello, descansará hasta la llave contra el Romántico Viajero.

¿Cuándo juega Lanús contra la U?

Según indica el fixture de Copa Sudamericana, los partidos de semifinales comienzan la tercera semana de octubre. En el caso de Universidad de Chile y Lanús, la serie parte el 23 de octubre en el Estadio Nacional a las 19:00 horas.

La revancha será una semana después, el 30 de octubre también a las 19:00 horas y en el Estadio La Fortaleza de Buenos Aires. Por lo que se prepara un importante operativo para evitar cualquier tipo de incidentes con la visita de los azules a Argentina.

