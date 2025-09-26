Mientras Lanús cuesta 32 millones de euros, este es el valor de Universidad de Chile en Copa Sudamericana

Universidad de Chile avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana. El elenco de Gustavo Álvarez eliminó a Alianza Lima y ahora, tras 14 años, vuelve a estar en este tipo de instancias.

Ahora el escenario enfrenta a un Lanús que viene de eliminar a Fluminense en el Estadio Maracaná. Por lo que asoma como un enfrentamiento de palabras mayores para los azules.

Lo que se refleja en el importante costo que contemplan ambos equipos. Es que son de los que quedan en carrera con los mayores valores. Según indica Transfermarkt, el monto de Lanús en el mercado es equivalente a 32 millones de euros. Ahora en el cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino el jugador más caro es Marcelino Moreno con 30 años y un valor de 5 millones de euros.

Luego le siguen el portero Nahuel Losada de 32 años Agustin Medina (18) ambos con tres millones de la moneda europea.

Por su parte, Universidad de Chile tiene un valor de 24,6 millones de euros. En el equipo que dirige Gustavo Álvarez los jugadores más valiosos son Fabián Hormazábal (29) y Lucas Assadi (21) con 2,8 y 2,5 millones de euros. Aunque dichos montos, deberían incrementarse en los próximos meses.

Incluso el “Ninja azul” de llegar a salir de la U, será por un monto mínimo de cinco millones. Por lo que en Azul Azul exigirá como mínimo dicha cifra.

¿Cuál es el club más caro de la Copa Sudamericana?

Ahora de los clubes que quedan en competencia, el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli es el más caro con 97,4 millones de euros. Mientras que Independiente del Valle de Matías Fernández es el de menor precio de mercado con 22,3 millones.

Sin embargo, estos montos están lejos de los clubes que más invirtieron para el torneo. Esto tiene relación con Cruzeiro y Corinthians que fueron los equipos que más se reforzaron y llegaron a tener plantillas de 125 y 110 millones de euros. Aunque esto no sirvió ya que no llegaron a instancias finales.

