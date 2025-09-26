Locura (casi) total. A 14 años de su histórica conquista de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile volvió a meterse en semifinales tras eliminar a Alianza Lima, lo que provocó euforia en todos sus hinchas. Bueno, no en todos.

Es que una de sus máximas leyendas históricas como Roberto Reynero, no quedó conforme con lo que exhibió el equipo de Gustavo Álvarez en Coquimbo. Incluso, en diálogo con RedGol enfatizó en que hubo un jugador que destiñó y que a su juicio “no es jugador para este club“.

Histórico de la U y “mancha negra” en Sudamericana

“Jugó poquito y nada, no fue el compañero para (Charles) Aránguiz. Le faltó garra, la que ellos supuestamente tienen, pero no todos son refuerzos”, afirmó el ex capitán azul en referencia al volante uruguayo Sebastián Rodríguez.

No quedó en ese análisis Reynero sobre el “Bigote”, pues a su juicio “no tiene nada que hacer en la U, ninguna posibilidad”, para luego hacer un descarnado balance del triunfo que les dio el pase a semifinales de Copa Sudamericana.

“Estoy contento por lo que se logró y porque pasamos a la otra fase, que es importante. Nada más“, añade el otrora lateral izquierdo y apunta que “ahora nos toca Lanús, que siempre son complicados, pero espero que puedan pasar la llave también”.

Por si fuera poco, Reynero criticó las modificaciones que hizo Álvarez en el segundo tiempo. “Son cambios estratégicos que los técnicos hacen, que de repente se les pasa por la mente y son o no son. No le apuntó y cuando eso pasa, no les funciona“, finalizó.

Los números del “Bigote” en los azules

En sus primeros meses con Universidad de Chile, Sebastián Rodríguez ya suma 206 minutos en cancha durante seis encuentros, en los cuales suma una tarjeta amarilla.