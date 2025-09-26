Es tendencia:
Universidad de Chile

Lucas Di Yorio al borde de las lágrimas tras la clasificación de U de Chile: “Hace 12 días me operé”

El delantero volvió a sumar minutos por la U en la victoria ante Alianza Lima, donde tuvo un momento de mucha emoción.

Por Cristián Fajardo C.

Lucas Di Yorio festejó de una manera especial en la U.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTLucas Di Yorio festejó de una manera especial en la U.

El 31 de agosto había sido la última vez que Lucas Di Yorio sumó minutos por Universidad de Chile, en la derrota por 1-0 en el Superclásico contra Colo Colo en el estadio Monumental.

Luego de ello, el delantero de los azules se sometió a una operación de rodilla, que, en un inicio lo iba a tener fuera hasta octubre, pero la recuperación avanzó mucho más rápido.

Algo que se rompió al minuto 78 del partido contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana, cuando Gustavo Álvarez lo mandó a la cancha a cerrar la clasificación a las semifinales.

Una situación que emocionó más de la cuenta al goleador de la U, quien tras el partido casi se quiebra contando lo que vivió estos últimos días tras la cirugía en su rodilla hasta volver a las canchas.

Lucas Di Yorio volvió a jugar por U de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

Marcelo Díaz se vistió de ayudante de Álvarez en la clasificación de U de Chile

Marcelo Díaz se vistió de ayudante de Álvarez en la clasificación de U de Chile

¿Qué dijo Di Yorio tras volver a las canchas en la U?

Lucas Di Yorio tuvo una doble felicidad en el triunfo por 2-1 de Universidad de Chile sobre Alianza Lima, que le dio el paso a la ronda de los cuatro mejores del torneo.

El delantero también celebró el volver a las canchas tras su operación, algo que lo tenía muy contento: “Bien, para mí ha sido un partido muy importante, hace 12 días tuve una cirugía en la rodilla y la verdad que estoy feliz de poder estar acá, de poder ayudar al equipo y de poder clasificar”.

“Fue difícil, veníamos arrastrando la lesión, habíamos jugando dos o tres partidos y hubo un momento donde no aguantábamos más y se decidió. Siempre hay cosas por mejorar, para estar de la mejor manera pero por ahora contento”, remató.

Mira el video:

