Universidad de Chile tuvo un importantísimo triunfo por 2-1 ante Alianza Lima, que le permitió la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde los espera Lanús.

Un trabajo realizado por el técnico Gustavo Álvarez, que ha convencido a todo un plantel de jugadores para ir por un importantísimo objetivo, aunque en la noche de Coquimbo contó con un nuevo ayudante.

Marcelo Díaz estaba descartado para el compromiso ante los peruanos por un desgarro, pero de igual forma se vistió de corto y fue a la banca de suplentes para esta dentro del encuentro.

Fue el momento que salió su rol de capitán, pero más importante, también de entrenador, donde fue clave en momentos del partido llamando a la calma o impulsando a sus compañeros.

Marcelo Díaz a la par de Gustavo Álvarez dando instrucciones en la U. Foto: Redgol.

ver también ¿El último baile del capitán? Confirman el futuro de Marcelo Díaz en Universidad de Chile

¿Qué pasó con Marcelo Díaz en la U?

Marcelo Díaz cumplió un nuevo rol con su compromiso con el camarín de Universidad de Chile, esta vez en el duelo ante Alianza Lima, donde no jugó por estar lesionado.

Publicidad

Publicidad

El Chelo de igual forma fue al banco de suplentes, vestido de corto, y aprovechó de ser un importante ayudante de Gustavo Álvarez, dando instrucciones y apoyando a sus compañeros de cerca.

Un compromiso que marcó el formado en los azules, donde deja huella con lo compenetrado que está el camarín azul, con el capitán en la cancha pese a no poder jugar.

Mira el video: