Universidad de Chile tiene un presente bastante exigente, con la disputa de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, también piensa en el futuro y definió la situación de Marcelo Díaz.

El capitán del Romántico Viajero ha pasado por una temporada de altos y bajos, donde perdió la titularidad, la recuperó y se lesionó. A pesar de aquello, es uno de los referentes del club y uno de los responsables de que el Bulla haya vuelto a luchar por el título.

¿Se retira Marcelo Díaz?

Marcelo Díaz dejó a Universidad de Chile a mediados del 2012 y prometió volver. Claro que tuvieron que pasar casi 12 años para que su camino se volviera a juntar con el León. Basilea, Hamburgo, Celta de Vigo, Pumas, Racing, Libertad y Audax Italiano lo cobijaron en esos años.

Desde su vuelta al CDA, Carepato ha demostrado un buen nivel. Pese a que el último tiempo había perdido su camiseta, en la goleada ante Colo Colo en la Supercopa volvió a ser titular y tuvo un positivo rendimiento. Claro que una lesión lo dejó fuera del choque de vuelta ante Alianza Lima.

Díaz finaliza contrato al final de esta temporada 2025 y ya estando en el mes de septiembre, es válido preguntarse qué será de su futuro. A los 38 años (cumplirá 39 el próximo 30 de diciembre), sería muy lógico pensar en el retiro, pero no es lo que pasa por la cabeza del bicampeón de América.

El periodista Coke Hevia en el programa “Pauta de Juego”, adelantó que el capitán seguirá usando la jineta azul por un año más. “Marcelo Díaz va a renovar con la U”, indicó. De esta manera, el ganador de la Copa Sudamericana 2011 podrá seguir ampliando su linda historia vestido de azul.

Desde su vuelta en la temporada 2024, Díaz ha disputado 65 partidos con el Romántico Viajero. Además, ganó la Copa Chile y la Supercopa. Carepato seguirá compartiendo el mediocampo de la U con Charles Aránguiz, su eterno socio en el Bulla y en La Roja, quien también podría sellar en las próximas semanas su renovación.