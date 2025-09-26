U de Chile hizo historia este jueves en Coquimbo. Los azules vencieron a Alianza Lima por 2-1 en la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Un resultado que los instala en semifinales, algo que para el fútbol chileno es más bien una quimera. Sin embargo, en el Romántico Viajero se permiten soñar con seguir avanzando.

Y en el momento de los análisis, como también del balance del cometido de los pupilos de Gustavo Álvarez, aparecen jugadores que resaltan para los expertos, uno de ellos Marcelo Toby Vega.

Toby Vega fascinado con dos jugadores de U de Chile ante Alianza

La clasificación azul a la instancia de los cuatro mejores de la Copa Sudamericana tiene a sus hinchas en éxtasis. Pero también a la hora de hacer el balance sobre quienes sobresalieron dentro de la cancha.

Fue así que Toby Vega en sus ya tradicionales notas post partido de Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, se derritió por dos nombres en particular, y que fueron amplios protagonistas.

¿De quiénes se trata? Javier Altamirano y Lucas Assadi, los autores de los goles de U de Chile ante Alianza Lima que permitieron llegar a las semifinales de la Sudamericana.

“6,9″ fue la nota el Toby para el Otaku Javier Altamirano. “De los mejores partidos que le he visto. Muy bueno en el ida y vuelta“, comentó el exfutbolista en TNT Sports.

Lucas Assadi y Javier Altamirano anotaron los goles de la victoria de U de Chile ante Alianza Lima. Foto: Andres Pina/Photosport

Luego, vino la nota perfecta para Lucas Assadi. “7, el mejor de la cancha para mí”, dijo Vega en el espacio. “Hizo un golazo, como controla y define”, agregó el exjugador de la selección chilena, y que abrió pie a una intervención de Johnny Herrera.

“Si Altamirano vale 1,5 millones, imagínate lo que vale Assadi por todos los goles que ha hecho”, agregó la gloria de U de Chile por el 10 y que abrió la ruta del triunfo ante Alianza Lima en Coquimbo.

El próximo desafío de los azules no será en la Sudamericana

U de Chile tiene que pensar en su próximo partido, pero que no será en la Copa Sudamericana, sino que en la Liga de Primera. Tienen que visitar este domingo 28 de septiembre a Deportes La Serena, a las 15:00 hrs, en un duelo pendiente.