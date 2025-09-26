La U de Chile logró sacar la tarea adelante y se metió una vez más en las semifinales de la Copa Sudamericana. El Romántico Viajero venció por 2 a 1 a Alianza Lima, asegurando su lugar en la ronda de los cuatro mejores del torneo gracias a grandes actuaciones. Entre ellas, la de Javier Altamirano.

El ex mediocampista de Estudiantes de La Plata fue una de las figuras del encuentro y se matriculó con un tremendo golazo para asegurar los pasajes a la próxima ronda. Esto, justo cuando se hablaba de que el club quería comprar su pase a los Pincharratas.

Y si bien los hinchas esperaban novedades para el final de la temporada, lo que nadie vio venir fue que el elenco estudiantil se adelantó a todos. Así lo dio a conocer Michael Clark, quien confirmó que ejercieron la opción de compra por el Otaku.

La U asegura el pase de Javier Altamirano

Al inicio de la temporada, la U hizo tremendos esfuerzos para poder conseguir el préstamo de Javier Altamirano. El mediocampista respondió siendo una de las figuras de un equipo que ilusiona a sus hinchas con conseguir su segunda estrella internacional y ahora desde el Bulla apuestan mucho más.

Javier Altamirano se quedará en la U luego que compraran su pase a Estudiantes. Foto: Photosport.

Tras la victoria ante Alianza Lima en Copa Sudamericana el presidente de Azul Azul, Michael Clark, reveló que ejercieron la opción de compra por el Otaku. “Les quiero dar una noticia. Durante la semana firmamos y Javi ya es jugador de la U para el año que viene. Estamos muy contentos con él“, dijo ante los medios.

El mandamás de la Universidad de Chile aprovechó para destacar lo hecho por Javier Altamirano en la llave de cuartos de final del torneo. “Hoy tuvo un partidazo, hizo un golazo. Estamos muy contentos“.

Para no dejar dudas, Michael Clark dio los detalles de la negociación para quedarse con el mediocampista. “Nosotros teníamos una opción de compra por el 50% del pase y la ejercimos. Ya es jugador de la U“, sentenció.

Con ello, el elenco estudiantil asegura la carta de un jugador que se ha transformado en un hombre clave con Gustavo Álvarez. Quedará esperar para ver si mantiene su nivel y así le permite al club acercarse a otra estrella internacional.

La U tiene a Javier Altamirano para rato y le da una alegría más a sus hinchas. El Romántico Viajero se mueve lo más rápido posible en el mercado para no desarmarse de cara al 2026.

¿Cuáles son los números de Javier Altamirano en la U?

Con su actuación ante Alianza Lima, Javier Altamirano llegó a los 34 partidos oficiales en total con la camiseta de la U. En ellos ha aportado con 7 goles y 3 asistencias en los 2.226 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo juega la U?

Con Javier Altamirano ya asegurado, la U ahora se enfoca en lo que será su partido pendiente en la Liga de Primera. El Romántico Viajero visita a Deportes La Serena este domingo 28 de septiembre a partir de las 15:00 horas.

