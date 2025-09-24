Universidad de Chile tiene todas sus fuerzas puestas en poder clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde para eso debe vencer a Alianza Lima en la jornada del jueves en Coquimbo.

Pese a esto, se han empezado a conocer las primeras decisiones con miras al plantel de la temporada 2026, donde esperan seguir contando con el trabajo del técnico Gustavo Álvarez.

Uno de los jugadores que la U quiere aprovechar la opción de compra del pase es Javier Altamirano, donde su carta es propiedad de Estudiantes de La Plata, pero donde los azules tienen prioridad.

Así lo hicieron saber en radio Cooperativa, donde explican que dentro de los jugadores que tienen opción de compra, ya hay una decisión con el volante de Estudiantes.

Javier Altamirano ha demostrado un gran nivel en los últimos partidos en la U. Foto: Joel Alonzo/Photosport

¿Hasta cuándo tiene contrato Javier Altamirano en la U?

Universidad de Chile comienza a tomar importantes decisiones para la temporada 2026, donde apuestan a competir en la Copa Libertadores, donde este año quedaron fuera por un punto en la fase de grupos.

Si bien ahora luchan por un gran sueño en la Copa Sudamericana, se han comenzado a filtrar informaciones que hablan de salidas de importantes jugadores, pero también dónde pondrá la plata la U.

“La U tomo decisión y utilizará la opción de compra de Altamirano que es de un millón 500 mil dólares, hay una buena evaluación de parte del cuerpo técnico, tiene rendimiento y es seleccionado”, explicaron.

En ese sentido, aseguran que Lucas Di Yorio (más de 2 millones de dólares) no será comprado, mientras que el Tucu Contreras deberá esperar una evaluación final de temporada.

