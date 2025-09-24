Universidad de Chile está mentalizada en el paso a la semifinal de la Copa Sudamericana 2025, donde debe pasar la llave contra Alianza Lima para meterse en la ronda de los cuatro mejores del torneo internacional.

Pese a esto, ya han comenzado a tirar algunas líneas de la conformación del plantel para la próxima temporada, donde ya hay cuatro jugadores que son titulares y que no seguirán en el club.

Así al menos lo hizo saber el periodista Coke Hevia, quien dejó en claro que hay buenos nombres de la U que viven los últimos meses con la camiseta bullanguera.

De entrada confirmó que Marcelo Díaz va a renovar contrato con Universidad de Chile, por lo que el capitán tiene seguro una temporada más con los azules y siendo el líder del camarín.

Leandro Fernández es uno de los que dejará la U. Foto: Joel Alonzo/Photosport

ver también Marcelo Díaz viajó con U de Chile para el duelo ante Alianza Lima: es el único descartado

La U quedará con tres cupos de extranjero

Fue en el programa “Pauta de Juego” donde se dijeron las primeras informaciones sobre el plantel de Universidad de Chile para la temporada 2026, donde habrá importantes salidas.

Publicidad

Publicidad

Fue Coke Hevia quien reveló importantes salidas, donde una que liderará será la de Lucas Assadi, quien fijo tendrá ofertas y que en la U están dispuestos a escuchar con el nivel mostrado.

“Assadi ojo, chao. Llega una oferta y chao. Cuando digo buena oferta no es que van a esperar una tan buena como Osorio”, explicó el ex actor.

En esa línea, también dejó en claro otros tres que no van a seguir en la U: “Leandro Fernández no sigue en la U, Rodrigo Contreras no sigue en la U, Di Yorio no sigue en la U. La U se va a quedar con 3 cupos de extranjero”.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo la idea es “quedarse con Felipe Salomoni, Franco Calderón y Bigote Rodríguez, además de Tamayo que volvería de préstamo, pero creo que va por un super 9”.