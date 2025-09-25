El último aliento de los hinchas de Universidad de Chile para la decisiva llave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Alianza Lima, terminó en escándalo.

Miles de hinchas se juntaron fuera del hotel Diego de Almagro en La Serena, de manera de apoyar a los jugadores en la previa del duelo que los puede devolver a una semifinal internacional.

Algo que terminó con graves problemas, donde hubo un incendio de proporciones, además que hubo enfrentamiento de barristas con carabineros a los pies de El Faro.

Una situación que tuvo una explicación desde un inicio, donde fue el periodista Marcelo Díaz quien contó, desde su mirada, lo que desencadenó un verdadero caos.

El incendio en el hotelazo de U de Chile en La Serena. Alejandro Pizarro Ubilla /Photosport

¿Qué pasó en el banderazo de U de Chile en La Serena?

Fue el periodista de TNT Sports quien entregó nuevos detalles del banderazo de Universidad de Chile, como previa del duelo ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Marcelo Díaz explicó en sus propias redes lo que desencadenó una noche de furia en La Serena, donde apunta a las medidas tomadas por autoridades y la finalización sorpresiva del evento.

“La jornada estaba tranquila y obvio que va a terminar mal si abruptamente dan por finalizado el banderazo. Habían cerca de 3 mil personas”, detalló el reportero azul.

Revisa su mensaje:

