La U de Chile llegó a la Cuarta Región para disputar el partido más importante del año, pero en la previa ya suma problemas. En la antesala del cruce con Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana, un hotelazo de hinchas azules terminó en un enorme incendio.

El elenco dirigido por Gustavo Álvarez aterrizó la tarde de este miércoles en el norte del país y se trasladó hasta La Serena, donde está su hotel de concentración. Sin embargo, la fiesta que les esperaba en las afueras quedó a un lado ante el paso del fuego.

La situación obligó a la rápida reacción de los Bomberos de la zona, quienes aún trabajan en el lugar para frenar las llamas. La alcaldesa de la ciudad se lanzó con todo e incluso comparó lo que pasó con Colo Colo tiempo atrás, con un episodio similar pero que tuvo un final totalmente distinto.

Hinchas de la U provocan incendio en La Serena

El hotelazo de los hinchas de la U previo al choque con Alianza Lima en Copa Sudamericana terminó en un incendio en La Serena. Si bien primeros informes explican que las llamas se provocaron por el uso de fuegos artificiales y bengalas, otros en redes sociales culpan a Carabineros.

Un enorme incendio se generó frente al hotel de concentración de la U previo a la Copa Sudamericana. Foto: X (ex Twitter).

Mientras la investigación del origen del fuego se investiga, la alcaldesa de la ciudad, Daniela Norambuena, disparó con todo por la poca organización que hubo. “Como municipio a mí ni como alcaldesa ni como equipo de seguridad ciudadana ni equipos jurídicos se nos convocó a una reunión tras esta situación“, dijo a T13.

En esa misma línea, la edil de La Serena enfatizó en que “se nos dijo que estaba todo planificado y controlado, pero nunca se nos convocó a una reunión como en otras ocasiones para evitar este tipo de conflictos“.

De hecho, aprovechó para comparar la situación con lo ocurrido con el archirrival. “Hace un par de meses atrás vino Colo Colo al sector, convocaron y pasó lo mismo, pero la barra se comportó porque efectivamente había un contingente de Carabineros y un plan de seguridad. Aquí faltó planificación“.

Quedará esperar para ver qué determina la investigación sobre el inicio del incendio y quiénes se harán cargo de los daños. Todo esto se generó frente al recinto donde se está quedando el plantel, por lo que el elenco estudiantil será apuntando como uno de los responsables.

La U lamenta otro episodio triste en medio de su participación en la Copa Sudamericana. El Romántico Viajero suma un problema tras otro en una competencia donde la pelota ha sido de lo que menos se ha hablado.

¿Cuándo y a qué hora juega la U por Copa Sudamericana?

La U cuenta las horas para enfrentar a Alianza Lima en la vuelta por los cuartos de final de Copa Sudamericana. El encuentro está programado para este jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

¿Quién será el rival de la U o Alianza Lima en Copa Sudamericana?

La U y Alianza Lima buscan su lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana. El ganador de la llave se verá las caras con Lanús, que eliminó a Fluminense luego de empatar 1 a 1 en Brasil.