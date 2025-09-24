Lanús se metió en semifinales de la Copa Sudamericana 2025 y será rival de Universidad de Chile o Alianza Lima por el paso a la gran final. La U define en casa la llave tras igualar sin goles como visita en la ida de Perú.

En Argentina un antiguo y polémico “amigo” del fútbol chileno proyecta lo que será la semifinal de Lanús y explica qué equipo rival y cuál escenario es el que más le conviene a Lanús.

“Igual empataron en la ida, digo: tiene una pequeña ventaja la U ante Alianza Lima, pero la U tiene castigo de público y sin gente como local no sé si es ventaja“, dijo el periodista Martín Liberman a través de su canal de YouTube.

La U no tendrá hinchas…

El Colorado sentencia que “Lanús tiene una ventaja porque primero define de local, y si fuese contra la U la ida es sin público. A Lanús le conviene jugar contra la U porque vas a jugar contra un equipo que no tendrá hinchas“.

Así las cosas, entre Universidad de Chile y Lanús, Martín Liberman cree que la U sería un mejor escenario para el Granate, y por ende, un rival más abordable para meterse en semifinales.

Ahora bien, habrá que ver qué medidas toma la Conmebol con Lanús tras los incidentes protagonizados por los hinchas granates en Brasil contra Fluminense, por la revancha de este pasado martes en el estadio Maracaná.

Universidad de Chile y Alianza definirán al rival de Lanús este jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la revancha de los cuartos de final de Copa Sudamericana.